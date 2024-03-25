В Волгоградской области приступили к весенним полевым работам

Оперативное совещание под председательством губернатора, которое прошло 25 марта, касалось проведения весенней посевной кампании. В этом году ей благоволит погода, запасов влаги в почве достаточно.
Со слов аграриев, в настоящее время ведется подкормка посевов озимых культур минеральными удобрениями, что оказывает положительное влияние на плодородие почв и, соответственно, на объемы и качество будущего урожая.
Андрей Бочаров отметил хорошую динамику работ — они проведены уже на 22% площадей, занятых озимыми. В прошлом году в это же время удобрения были внесены на 17% полей с озимыми.
Волгоградская область не испытывает дефицита семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов и средств защиты растений. А техника полностью готова к весенним полевым работам. Проведение посевной находится на контроле областного оперативного штаба. Для еще большей эффективности его работы губернатор Бочаров актуализировал задачи, стоящие перед АПК. Например, с учетом погодно-климатических условий продолжить в полном объеме выполнять все запланированные агротехнические мероприятия, приступить в срок к весеннему севу зерновых и овощных культур.
Перед профильными ведомствами стоит задача в плановом порядке, в установленные сроки довести до сельхозтоваропроизводителей средства государственной поддержки.
В ближайшее время пройдет рабочее совещание с сельхозтоваропроизводителями региона по вопросам организации и проведения весеннего сева. В частности, на нем рассмотрят планы по дальнейшему увеличению мощностей переработки производимой в регионе сельхозпродукции.
Регион и дальше готов к выполнению высоких правительственных задач в сфере обеспечения продовольственной безопасности. Напомним, в прошлом году волгоградские аграрии собрали 5,9 млн тонн зерновых культур, что составляет 118% от плана, установленного Правительством РФ.