В Волгоградской области приступили к весенним полевым работам

Волгоградская область не испытывает дефицита семян, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, материально-технических ресурсов и средств защиты растений. А техника полностью готова к весенним полевым работам. Проведение посевной находится на контроле областного оперативного штаба. Для еще большей эффективности его работы губернатор Бочаров актуализировал задачи, стоящие перед АПК. Например, с учетом погодно-климатических условий продолжить в полном объеме выполнять все запланированные агротехнические мероприятия, приступить в срок к весеннему севу зерновых и овощных культур.