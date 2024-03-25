Прямое авиасообщение может появиться между Минском и Омском

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Прямой авиарейс может появиться между Беларусью и Омской областью, сообщил после встречи с президентом Беларуси Александр Лукашенко губернатор российского региона Виталий Хоценко.
По его словам, на ней рассматривался вопрос оздоровления жителей области в белорусских санаториях и того, как их привлечь в республику.
«Многие другие направления мы сегодня обсуждали. В том числе и возможность прямого перелета между Омском и Минском, начиная со следующего года», — сказал Хоценко.
Он также уточнил, что сейчас омские власти подбирают компанию, которая смогла бы выполнять перевозки по данному маршруту.
«Будем стараться, чтобы такой рейс у нас был», — заключил губернатор.
Сейчас прямые авиарейсы из белорусской столицы с разной периодичностью уже выполняются в ряд городов России — Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Калининград, Калугу, Нижний Новгород, Пермь, Самару, Сочи, Уфу и Череповец. Кроме того, самолеты белорусской авиакомпании «Белавиа» начали летать из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что в конце апреля появится рейс Архангельск — Минск.