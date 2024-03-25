Три ветки и метро в Крутых Ключах и Волгаре: каким планировали сделать подземку в Самаре

— Не соглашусь с тем, что решение о строительстве метро было волюнтаристским. Уже в 70-е годы было понятно, что промзона никуда не денется, она и не делась даже в «постиндустриальную» эпоху. И было понятно, что вдоль улиц Победы, Свободы, Вольской находится много жилья, которое скоро выйдет из строя. А значит, на его месте будут строиться новые современные микрорайоны, и востребованность метро вдоль этих территорий возрастет.