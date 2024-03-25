В Минске к лету достроят новый детсад в районе ул. Одинцова

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/ В Минске к лету планируют сдать новый детсад в квартале Притыцкого-Одинцова-Лобанка, сообщили БЕЛТА в ГПО «Минскстрой».



Сейчас на объекте ведутся отделочные работы — шпаклюются и красятся стены, потолки, облицовываются плиткой полы и санзоны. Монтируются светильники, устанавливается сантехпосуда. В монолите подготовлена к облицовке чаша бассейна.



«Генподрядчик — стройтрест № 35 — все выполняет собственными силами. На объекте трудятся более 120 человек — специалисты СУ-210, СУ-211, ПМК-1, МСУ и УСР треста. Фасадчики завершают утепление и армирование фасада стеклосеткой, после чего нанесут слой декоративной штукатурки. Финишный слой кровельного покрытия также еще предстоит уложить», — рассказали в объединении.



Садик подключен к отоплению, смонтирована щитовая, в здание заведены электросети и сети водопровода.



Развернулись работы по благоустройству: собраны каркасы теневых навесов, готовятся основания под детские площадки и парковку, устанавливается подпорная стенка под ограждение.