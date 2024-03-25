РФ и Беларусь будут сотрудничать в захоронении радиоактивных отходов

Он отметил, что в Беларуси планируется построить республиканский пункт захоронения отходов, его первая очередь должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. Во взаимодействии с коллегами из РФ будет проводиться работа по созданию соответствующей инфраструктуры, подготовки персонала для объекта, обеспечению его эксплуатации и мониторинга.