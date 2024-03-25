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РФ и Беларусь будут сотрудничать в захоронении радиоактивных отходов

По словам министра энергетики, белорусской стороне очень важен опыт российских коллег.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Беларусь и Россия подпишут дорожную карту по подготовке специалистов, работающих над захоронением радиоактивных отходов, сообщил глава Министерства энергетики республики Виктор Каранкевич.

Он отметил, что в Беларуси планируется построить республиканский пункт захоронения отходов, его первая очередь должна быть введена в эксплуатацию в 2030 году. Во взаимодействии с коллегами из РФ будет проводиться работа по созданию соответствующей инфраструктуры, подготовки персонала для объекта, обеспечению его эксплуатации и мониторинга.

«На полях форума “Атомэкспо” (в Сочи — Sputnik) стороны подпишут дорожную карту по подготовке и повышению квалификации профильных специалистов для работы в пункте захоронения», — сказал Каранкевич.

Министр также подчеркнул, что Беларуси очень важен опыт российских коллег в данной сфере.

Напомним, в середине марта текущего года белорусские власти приняли решение создать госкомиссию, которая займется выбором приоритетной площадки для пункта захоронения радиоактивных отходов. Ее председателем назначен заместитель премьер-министра Петр Пархомчик.