Хоценко договорился с Лукашенко о поставках белорусской продукции в Омск

В числе других приоритетов он назвал привлечение белорусских подрядчиков для возведения новых социальных объектов и капитального ремонта действующих, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации. Отдельно Виталий Хоценко обратил внимание на вероятность закупки местной дорожной техники для уборки омских улиц от снега и наледи.