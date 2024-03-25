Хоценко договорился с Лукашенко о поставках белорусской продукции в Омск

В частности, он указал на ряд договоренностей в части поставок в регион продукции из дружественного государства.
«В ходе рабочей встречи с Президентом Республики Беларусь Александром Григорьевичем Лукашенко обсудили открытие в Омске крупного мультибрендового центра белорусской техники и создание у нас в регионе Белорусского торгового дома», — обозначил Виталий Хоценко в личном телеграм-канале.
При этом глава региона подчеркнул, что у членов омского бизнес-сообщества есть готовность инвестировать в названные проекты.
В числе других приоритетов он назвал привлечение белорусских подрядчиков для возведения новых социальных объектов и капитального ремонта действующих, а также сотрудничество в сфере сельского хозяйства и промышленной кооперации. Отдельно Виталий Хоценко обратил внимание на вероятность закупки местной дорожной техники для уборки омских улиц от снега и наледи.
В свою очередь, в правительстве Омской области уточнили, что Александр Лукашенко видит значительный потенциал для роста товарооборота между братским государством и Омской областью.
В заключении Виталий Хоценко предложил главе дружественного государства максимальное содействие при организации ответного визита делегации Республики Беларусь в Омскую область.
Стоит напомнить, о «прочности» деловых отношений между регионом и Республикой Беларусь говорит в том числе тот факт, что Гомель, Минск и Могилев являются городами-побратимами для Омска, первые лица города и области неоднократно прибывали в страну с деловыми визитами.