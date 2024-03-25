Сийярто назвал Беларусь надежным партнером для транзита нефти

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Беларусь является надежным транзитным партнером для поставок нефти по трубопроводу «Дружба», об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Венгерский глава МИД и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич провели встречу на полях форума «Атомэкспо» в Сочи.
Сийярто отметил, что поставки нефти в Венгрию не были бы безопасными без помощи Беларуси, так как, по его словам, для безопасных поставок необходим не только источник, но и надежный маршрут доставки.
«Нефтепровод “Дружба”, по которому в Венгрию поступает нефть, проходит через Беларусь, и она является надежным и предсказуемым партнером», — сообщил Сийярто в своих соцсетях.
По его словам, Каранкевич во время встречи также подтвердил, что и в дальнейшем Будапешт может рассчитывать на надежный транзит по белорусской территории.
Нефтепровод «Дружба»
Нефтепровод «Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов, состоящая из почти девяти тысяч километров трубопроводов.
Нефтепровод берет свое начало в Самарской области России. После Брянска маршрут нефтепровода проходит по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы (северный участок) и по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии (южный участок).