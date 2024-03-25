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Где чаще всего снимают квартиры в Минске и сколько это стоит

На рынке аренды жилья Минска наибольшим спросом у граждан пользуется Центральный район и, в частности, такие его локации, как Лебяжий, Левада, Немига. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».

Источник: РИА "Новости"

На втором месте по популярности — жилье в Первомайском районе. Здесь арендаторам интересны Новая Боровая, Уручье, Восток, Парк Челюскинцев. Устойчив спрос на жилье и в Октябрьском районе. Здесь качественным считается предложение квартир в «Минск Мире», районе станции метро «Институт культуры».

На стоимость арендных квартир традиционно влияют такие факторы, как расположение, состояние, обстановка. Кроме того, имеет значение придомовая инфраструктура, близость к метро, наличие парковки, озеленение.

Средний ценник на аренду однокомнатной квартиры в Минске — $298. Съем двухкомнатного жилья стоит уже примерно $375, а трехкомнатного — $465.

По оценке эксперта Натальи Гурневич, в категории «бюджетного» жилья диапазон цен от $170 до $230, в «комфорте» — от $300 до $800. Ценовой коридор в категории «элитного» жилья — от $1 тыс. до $5 тыс.

Самый популярный метраж жилья — это «двушки», на втором месте по востребованности однокомнатные квартиры. Реже снимают трехкомнатное жилье.