В Астане запустят угольную часть ТЭЦ-3 — аким

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. В этом году запустят угольную часть ТЭЦ-3 в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев принял главу столицы Жениса Касымбека, где он отчитался о социально-экономическом и инфраструктурном развитии города.
Так, по словам акима, помимо угольной части ТЭЦ-3, в 2024 году заработают первая очередь газовой тепловой станции (ГТС) «Тельман» и вторая очередь ГТС «Туран». Это добавит более 600 Гкал/час тепловой мощности.
«Благодаря запуску осенью 2023 года ГТС “Юго-Восток”, первой очереди ГТС “Туран” и первого этапа ТЭЦ-3 город впервые за долгое время проходит отопительный сезон с профицитом тепла. Мощность новых объектов жизнеобеспечения составляет 1140 Гкал/час», — говорится в сообщении.
По всем ключевым экономическим показателям отмечается положительная динамика, отметил Касымбек.
Объем инвестиций за 2023 год составил 1,6 трлн тенге.
Было создано 1,8 тыс рабочих мест в обрабатывающей промышленности, образовании, медицине, логистике, транспорте и других сферах, доложил градоначальник.
«В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства 12 тыс человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс рабочих мест», — отметили в Акорде.
Также аким рассказал о строительстве социальных объектов, завершении долгостроев, сносе аварийного ветхого жилья, развитии жилых массивов, благоустройстве и озеленении города.
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию столицы.