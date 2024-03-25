В Астане запустят угольную часть ТЭЦ-3 — аким

«В рамках проекта JOLTAP в 2023 году было трудоустроено почти 6 тыс граждан. В текущем году планируется охватить мерами занятости и трудоустройства 12 тыс человек. Всего в 2024 году планируется создать почти 58 тыс рабочих мест», — отметили в Акорде.