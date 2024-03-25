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Водяные насосы из Наманганского района — полностью из отечественного сырья

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В водяных насосах и электродвигателях производства Nam Motor Servis достигнут уровень локализации в 100 и 60 процентов соответственно. Продукция предприятия соответствует классу энергоэффективности «IE2» и международным стандартам, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщили президенту Шавкату Мирзиёеву во время его сегодняшнего посещения этого производства, на Nam Motor Servis внедрены современные технологии из Китая. Первый этап инвестиционного проекта запущен в 2021 году, сегодня здесь производят 10 тысяч электродвигателей и 2 тысячи водяных насосов в год.

Продукция поставляется на отечественные горно-металлургические комбинаты и организации водного хозяйства, экспортируется в страны Центральной Азии. Работой обеспечены сто человек.

Второй этап проекта стартует в мае, а финальный — к концу года. В результате увеличится ассортимент производимой продукции и будет создано еще 160 новых рабочих мест.

В частности, здесь будут созданы мощности по производству 2,2 тысячи тонн эмалированного провода, 6 тысяч электродвигателей и 4 тысяч крупногабаритных водяных насосов. Это означает дополнительный объем промышленных товаров на 500 миллиардов сумов.

Добавим, что президент также ознакомился сегодня с молодежной промзоной «Кумтепа» Наманганской области, которая специализируется на кузнечной продукции.