Водяные насосы из Наманганского района — полностью из отечественного сырья

Как сообщили президенту Шавкату Мирзиёеву во время его сегодняшнего посещения этого производства, на Nam Motor Servis внедрены современные технологии из Китая. Первый этап инвестиционного проекта запущен в 2021 году, сегодня здесь производят 10 тысяч электродвигателей и 2 тысячи водяных насосов в год.
Продукция поставляется на отечественные горно-металлургические комбинаты и организации водного хозяйства, экспортируется в страны Центральной Азии. Работой обеспечены сто человек.
Второй этап проекта стартует в мае, а финальный — к концу года. В результате увеличится ассортимент производимой продукции и будет создано еще 160 новых рабочих мест.
В частности, здесь будут созданы мощности по производству 2,2 тысячи тонн эмалированного провода, 6 тысяч электродвигателей и 4 тысяч крупногабаритных водяных насосов. Это означает дополнительный объем промышленных товаров на 500 миллиардов сумов.
Добавим, что президент также ознакомился сегодня с молодежной промзоной «Кумтепа» Наманганской области, которая специализируется на кузнечной продукции.