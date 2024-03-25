Водяные насосы из Наманганского района — полностью из отечественного сырья

Как сообщили президенту Шавкату Мирзиёеву во время его сегодняшнего посещения этого производства, на Nam Motor Servis внедрены современные технологии из Китая. Первый этап инвестиционного проекта запущен в 2021 году, сегодня здесь производят 10 тысяч электродвигателей и 2 тысячи водяных насосов в год.