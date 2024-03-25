В Крыму построят объект обращения с отходами мощностью 600 тыс. тонн в год

В Белогорском районе Крыма построят объект обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) мощностью 600 тысяч тонн в год. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» (РЭО) в 2024 году вложит в создание объекта 1,215 миллиарда рублей, сообщается на сайте компании.
Отмечается, что это будет единственный и при этом покрывающий все потребности региона объект размещения ТКО.
— Регион станет фактически единственным в стране, где останется один, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ, объект размещения с отходами, все остальные объекты будут закрыты. Регионом проделана огромная работа для достижения этих показателей, это уникальная история в масштабе всей страны. Работа, которая велась совместно с руководством республики, РЭО и инвестором заслуживает отдельного внимания, — приводятся в сообщения слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.
Уже разработана проектная документация. Строительство начнется после получения заключения государственной экологической экспертизы. Первую очередь полигона планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года. Общий объем инвестиций в проект в течение 15 лет составляет 4,078 миллиарда рублей.