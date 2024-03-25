В Крыму построят объект обращения с отходами мощностью 600 тыс. тонн в год

— Регион станет фактически единственным в стране, где останется один, полностью соответствующий требованиям законодательства РФ, объект размещения с отходами, все остальные объекты будут закрыты. Регионом проделана огромная работа для достижения этих показателей, это уникальная история в масштабе всей страны. Работа, которая велась совместно с руководством республики, РЭО и инвестором заслуживает отдельного внимания, — приводятся в сообщения слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.