Ермолович: рынок госзакупок в ЕАЭС превысил 190 млрд долларов

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Объем поставок на рынках госзакупок стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) постоянно растет, сообщил Член Коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Максим Ермолович во время видеоконференции по конкуренции на трансграничных рынках и госзакупкам.
Он обратил внимание, что объем этого рынка в ЕАЭС в 2020 году был менее 140 млрд долларов, а в 2022 году уже превысил 190 млрд.
«Эта тенденция (роста — Sputnik) будет только продолжаться», — считает Ермолович.
Основной рынок
Наибольшая доля рынка приходится на Россию: более 162 млрд долларов в 2022 году и около 88 млрд за девять месяцев 2023 года.
«Да, это (РФ — Sputnik) якорный рынок для всего Союза», — подчеркнул представитель ЕЭК.
Однако пока что участие в госзакупках одной страны ЕАЭС в другой небольшое. Эти объемы могут составлять 1%. Ермолович отметил, что нужно максимально упростить взаимодействие по линии госзакупок и сделать их максимально конкурентными.
Что касается Беларуси, то в 2022 году поставки из нее в Россию по госзакупкам составили 492 млн долларов, а в обратном направлении сумма еще более скромная — 176,3 млн.
Второй существенный рынок госзакупок для Беларуси сейчас — Казахстан. Объем поставок туда составил 200,7 млн в долларовом эквиваленте. Поток из Казахстана очень скромный — 0,19 млн.
Армянский язык
Представитель ЕЭК считает, что странам ЕЭАС нужно отказаться от протекционизма. Ермолович подчеркнул, что конкурентная экономика несет преимущества, но есть и «вынужденное госрегулирование», которое он назвал «инструментом тонкой настройки».
«Всегда хочется принять решение протекционистское, но только взаимными уступками, только через взаимный отказ от протекционизма страны могут развивать свою торговлю, повышая этот градус конкуренции, который в Беларуси, я бы сказал, самый высокий на сегодняшний день», — отметил министр ЕЭК.
Ермолович констатирует, что желание протекционизма в некоторых странах возрастает, и есть сложности с доступом к участию в госзакупках. Создаются дополнительные барьеры.
«Количество изъятий достаточно большое. Это суверенное право национальных правительств, но, тем не менее, чем больше этих изъятий, тем менее конкурентней рынок», — констатировал Ермолович.
Он привел пример одного из препятствий для участия в госзакупках. Как оказалось, в Армении документы в базе размещают только на армянском языке без перевода на русский, и это осложняет работу для поставщиков из других государств Союза.