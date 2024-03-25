Прямые авиарейсы могут запустить между Казахстаном и Кипром

АСТАНА, 25 мар — Sputnik. Прямое авиасообщение между Казахстаном и Кипром могут запустить в ближайшее время, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации.
В ведомстве уточнили, что заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и его коллега, глава МИД Кипра Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, подготовленный авиационными властями двух стран.
«Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны», — говорится в сообщении.
Так, казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в города на территории Республики Кипр — Ларнака и Пафос, кипрские авиакомпании в города на территории Республики Казахстан — Астана и Алматы.
Подписание меморандума о взаимопонимании позволит укрепить экономическое, деловое и туристическое сотрудничество между двумя странами, утверждают в ведомстве.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Южная Корея увеличат число авиарейсов до 42 в неделю, не считая грузовых.
Переговоры, добавили в КГА, позволили снять ограничения по пунктам назначения и количеству назначенных перевозчиков, что позволит повысить конкуренцию и расширить географию полетов между странами.