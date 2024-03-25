Прямые авиарейсы могут запустить между Казахстаном и Кипром

В ведомстве уточнили, что заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и его коллега, глава МИД Кипра Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, подготовленный авиационными властями двух стран.