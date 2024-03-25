25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют построить порядка 800 станций обезжелезивания воды. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Гайдук, передает корреспондент БЕЛТА.



«Основным сводным целевым показателем эффективности реализации госпрограммы “Комфортное жилье и благоприятная среда”, реализуемой в текущей пятилетке, является обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества. К концу 2025 года мы должны довести этот показатель до 100%, а по итогам 2023 года он составляет 98,1%. Достигается этот показатель путем реализации нескольких целевых подпрограмм. Так, ежегодно осуществляется повышение уровня обеспеченности населения централизованными системами водоснабжения и водоотведения, что тоже влияет на качество воды. Данный показатель за 2023 год у нас находится на уровне 92,3%», — рассказал Дмитрий Гайдук.



По его словам, в рамках госпрограммы также выполняется строительство станций обезжелезивания. «За 8 лет построено и введено в эксплуатацию 1225 станций обезжелезивания. При этом еще нужно ввести порядка 800 станций. Отставаний по графику не наблюдается, но есть небольшой вопрос с Могилевской областью, поскольку там объем необходимых к выполнению работ значительный», — подчеркнул начальник управления.



Помимо прочего, проводятся работы по переподключению населенных пунктов, в 2023 году работы провели в 17. Если качество воды в населенных пунктах все же ухудшается, то проводится строительство водозаборных скважин.



«На 2025 год запланировано обеспечение потребителей Минска питьевой водой из подземных источников. На данный момент этот показатель составляет 65,6%, а к концу 2025 года мы должны выйти на 100%. На данный момент архитектурный проект получил положительное заключение государственной экологической экспертизы и госстройэкспертизы. Сам проект разбит на 4 очереди, и по каждой из них ведется определенная работа. Уже частично проведены водопроводы, установлены водоводы, выполняются и другие работы», — заверил Дмитрий Гайдук.



Неотъемлемой частью водоснабжения является водоотведение. Это один из важнейших вопросов, поскольку сточные воды действительно влияют на окружающую среду. «В целом у нас на пятилетку запланирована реализация 70 реконструкций таких объектов. Сейчас введено в эксплуатацию 32, — обратил внимание начальник управления. — Так, в 2016 году обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества составляла 85,9%, в 2020 году — 94,7%, а дальше пошел прирост».-0-