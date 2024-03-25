В Воронежской области отрегулируют подачу тепла в домах

Губернатор Александр Гусев поручил регулировать подачу тепла в домах в связи с потеплением, сообщает пресс-служба облправительства.
«По прогнозу в конце этой недели достаточно высокие положительные температуры дневные предполагаются. Поэтому я прошу сейчас дать поручение всем теплоснабжающим организациям отрегулировать параметры подачи тепла, чтобы не было так называемого “перетопа”», — сказал глава региона.
Ранее стало известно, что Александр Гусев дал поручение ввести особый противопожарный режим 30 марта.