В Воронежской области отрегулируют подачу тепла в домах

«По прогнозу в конце этой недели достаточно высокие положительные температуры дневные предполагаются. Поэтому я прошу сейчас дать поручение всем теплоснабжающим организациям отрегулировать параметры подачи тепла, чтобы не было так называемого “перетопа”», — сказал глава региона.