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В Воронежской области отрегулируют подачу тепла в домах

Соответствующее поручение дал губернатор Александр Гусев.

Источник: АиФ Воронеж

Губернатор Александр Гусев поручил регулировать подачу тепла в домах в связи с потеплением, сообщает пресс-служба облправительства.

«По прогнозу в конце этой недели достаточно высокие положительные температуры дневные предполагаются. Поэтому я прошу сейчас дать поручение всем теплоснабжающим организациям отрегулировать параметры подачи тепла, чтобы не было так называемого “перетопа”», — сказал глава региона.

Ранее стало известно, что Александр Гусев дал поручение ввести особый противопожарный режим 30 марта.

ЖКХ