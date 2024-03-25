В Наманганской области стартовало строительство новых электростанций

По информации пресс-службы президента, «Узбекгидроэнерго» построит на реке Нарын каскад из шести гидроэлектростанций. Проект оценивается в 434 миллиона долларов.
Новые станции мощностью 228 мегаватт, которые расположатся в Уйчинском районе Наманганской области, будут производить 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии в год. Это позволит обеспечить электроэнергией 430 тысяч домохозяйств, а также экономить 310 миллионов кубометров газа ежегодно.
Кроме того, это будут первые полностью отечественные ГЭС, поскольку их построят с использованием оборудования и технологий, производимых в нашей стране.
На строительстве планируется задействовать четыре тысячи человек. После ввода в эксплуатацию на ней будут работать 133 человека.
В Папском районе германская компания Hyper Partners построит солнечную электростанцию мощностью 500 мегаватт. Стоимость проекта составляет 350 миллионов долларов, годовая мощность станции — свыше 1 миллиарда киловатт-часов.
Еще одна солнечная электростанция будет построена в Папе в сотрудничестве с компанией Tepelen Group Holding Limited из Объединенных Арабских Эмиратов. Ее стоимость также составит 350 миллионов долларов, а мощность — 500 мегаватт.
К концу этого года эти станции уже планируется подключить к сети. На них будет создано 120 постоянных рабочих мест.
Все эти проекты позволят полностью покрыть потребность области в электроэнергии. При этом у региона останется еще 30% ресурсов, которые будут направляться в Андижанскую и Ферганскую области.
Сегодня в рамках своей рабочей поездки в область Шавкат Мирзиёев нажал символическую кнопку и дал старт строительству этих крупных энергетических проектов.
Также в 2025 году планируется запуск систем хранения электроэнергии общей мощностью 200 мегаватт в Папском и Уйчинском районах.