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Один из крупнейших китайских производителей роботов откроет офис в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Ведущая компания по производству роботов NUWA Robotics откроет офис в Узбекистане. Она основана в Китае и занимается разработкой роботов, способных к глубокому взаимодействию с человеком, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В Ташкенте между IT Park и NUWA Robotics подписан меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили в IT Park, соглашение предполагает сотрудничество в сфере развития информационных технологий, робототехники и аутсорсинга в Узбекистане, создание филиала компании и получение статуса резидента IT-парка.

NUWA Robotics специализируется на искусственном интеллекте, разработке программного и аппаратного обеспечения, производстве и UX-проектировании роботов.

Компания уже внедрила более двадцати тысяч роботов по всему миру, а ее продукцию используют более тысячи семей и учебных заведений. Она имеет офисы на Тайване, в Китае, Японии и других странах.

Напомним, на территории IT-парка будет создан Международный центр цифровых технологий — особая площадка со всеми условиями для создания цифровой продукции и услуг.