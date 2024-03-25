Один из крупнейших китайских производителей роботов откроет офис в Узбекистане

В Ташкенте между IT Park и NUWA Robotics подписан меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили в IT Park, соглашение предполагает сотрудничество в сфере развития информационных технологий, робототехники и аутсорсинга в Узбекистане, создание филиала компании и получение статуса резидента IT-парка.
NUWA Robotics специализируется на искусственном интеллекте, разработке программного и аппаратного обеспечения, производстве и UX-проектировании роботов.
Компания уже внедрила более двадцати тысяч роботов по всему миру, а ее продукцию используют более тысячи семей и учебных заведений. Она имеет офисы на Тайване, в Китае, Японии и других странах.
Напомним, на территории IT-парка будет создан Международный центр цифровых технологий — особая площадка со всеми условиями для создания цифровой продукции и услуг.