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Белорусских строителей ждут на стройке аэропорта и школы в Омской области

В регионе не хватает собственных строительных возможностей на эти крупные проекты и просят помощи у специалистов из республики.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 мар — Sputnik. Губернатор Омской области Виталий Хоценко на встрече с вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком попросил помощи белорусских строителей в реализации крупных проектов на территории региона, передает корреспондент Sputnik.

В ближайшую пятилетку под Омском планируется построить новый аэропорт. Объект возведут на территории недостроенного воздушного терминала «Омск-Федоровка».

«У нас есть новый проект аэропорта, мы его планируем реализовывать с 2024 по 2028 годы. Кстати, недостроенный аэропорт был очень похож на минский, и если бы Союз не распался, то уже давно летали бы оттуда. Но все меняется, время идет, поэтому будем реализовывать этот большой проект», — подчеркнул Хоценко. Нужна помощь.

Еще один крупный проект — строительство флагманской школы на территории области. Эту идею недавно поддержал президент России Владимир Путин.

«Школа с интернатом, таких школ будет всего 12 в стране. И мы готовы, если есть крепкая строительная компания, обсудить возможность строительства этого объекта», — заявил губернатор.

Кроме того, в регионе планируется проведение масштабного капремонта школ, детских садов, общежитий колледжей и вузов.

«Мы сделали проект на 400 объектов, и за пятилетку должны их отремонтировать. Своих сил в стройке у нас точно не хватит. Поэтому будем очень рады, если придете со строительными компаниями и поможете эти проекты реализовать», — заключил глава Омской области.