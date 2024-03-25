Белорусских строителей ждут на стройке аэропорта и школы в Омской области

«У нас есть новый проект аэропорта, мы его планируем реализовывать с 2024 по 2028 годы. Кстати, недостроенный аэропорт был очень похож на минский, и если бы Союз не распался, то уже давно летали бы оттуда. Но все меняется, время идет, поэтому будем реализовывать этот большой проект», — подчеркнул Хоценко. Нужна помощь.