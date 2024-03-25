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А как же экология и наши деньги: В Молдове «Термоэлектрика» сожжёт «лишний» мазут из госрезерва, чтобы исключить риски его разлива

«Термоэлектрика» будет сжигать мазут, чтобы уменьшить его объем в резервуарах и исключить риски разлива. Предприятие приняло его на хранение, однако выяснилось, что два из четырех резервуаров предприятия нефункциональны.

Источник: Комсомольская правда

В этой связи весь объем хранится в двух резервуарах и превышает их вместимость на 10%. В результате возникает риск поломок и потери всего объема хранимого мазута, что может привести к загрязнению окружающей среды и значительным финансовым потерям.

Проект постановления о разблокировке мазута из госрезервов вынесен на общественное обсуждение Минэнергетики по итогам заключения Агентство по технадзору о рисках, связанных с сохранением текущего объема мазута в резервуарах в условиях эксплуатации объектов, а также рисках разлива в случае землетрясения, передает moldpres.md.

Таким образом, чтобы снизить эти риски и уменьшить объем мазута в резервуарах, АО «Термоэлектрика» будет использовать около 5 тысяч тонн мазута в процессе производства тепловой и электроэнергии в оставшийся период отопительного сезона.