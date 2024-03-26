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Суд во Владивостоке запретил работать незаконному пансионату для пожилых

Учреждение располагается в жилом помещении.

Источник: Прокуратура Приморского края

Иск прокуратуры, которая требовала закрыть размещённый в жилой квартире пансионат для престарелых и инвалидов во Владивостоке, поддержали в суде, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Шкотовский районный суд признал, что условия в пансионате угрожали безопасности постояльцев. Например, в помещении не было системы и средств тушения пожаров, в том числе огнетушителей. Располагалось социальное учреждение в таунхаусе на 1-й Морской. Пребывание постояльцев стоило 50 тысяч рублей в месяц.

Собственнику помещения и автономной некоммерческой организации «Уют Приморье» необходимо будет прекратить оказывать услуги пансионата, помещение следует использовать по назначению — как жилое. Решение суда ещё не вступило в законную силу.

Также на директора организации завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, закрыть пансионат прокуратура пыталась с января. На незаконную организацию пожаловались соседи. По данным VL.ru, директор пансионата Сергей Подобед считал обвинения необоснованными. А соседи якобы считали, что в таунхаусе расположен морг.