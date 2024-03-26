Суд во Владивостоке запретил работать незаконному пансионату для пожилых

Шкотовский районный суд признал, что условия в пансионате угрожали безопасности постояльцев. Например, в помещении не было системы и средств тушения пожаров, в том числе огнетушителей. Располагалось социальное учреждение в таунхаусе на 1-й Морской. Пребывание постояльцев стоило 50 тысяч рублей в месяц.