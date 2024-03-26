Суд во Владивостоке запретил работать незаконному пансионату для пожилых

Иск прокуратуры, которая требовала закрыть размещённый в жилой квартире пансионат для престарелых и инвалидов во Владивостоке, поддержали в суде, сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.
Шкотовский районный суд признал, что условия в пансионате угрожали безопасности постояльцев. Например, в помещении не было системы и средств тушения пожаров, в том числе огнетушителей. Располагалось социальное учреждение в таунхаусе на 1-й Морской. Пребывание постояльцев стоило 50 тысяч рублей в месяц.
Собственнику помещения и автономной некоммерческой организации «Уют Приморье» необходимо будет прекратить оказывать услуги пансионата, помещение следует использовать по назначению — как жилое. Решение суда ещё не вступило в законную силу.
Напомним, закрыть пансионат прокуратура пыталась с января. На незаконную организацию пожаловались соседи. По данным VL.ru, директор пансионата Сергей Подобед считал обвинения необоснованными. А соседи якобы считали, что в таунхаусе расположен морг.