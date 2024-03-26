«Зеленые» проекты повысят экологичность новосибирских ТЭЦ

Всего по ремонтной программе 2024 года на теплоэлектроцентралях Новосибирской области — четырех в Новосибирске и одной в Куйбышеве ремонт пройдет суммарно 101 единицу оборудования, в том числе 37 котельных агрегатов, 32 турбоагрегата с турбогенераторами. Вложения в ремонты в 2024 году составят 4,3 млрд рублей — на 9% больше, чем годом ранее.