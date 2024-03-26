«Зеленые» проекты повысят экологичность новосибирских ТЭЦ

Всего в 2024 году в ходе ремонтной программы на четырех новосибирских ТЭЦ будет реализован 91 экологический проект на общую сумму порядка 144 миллионов рублей. Расход топлива в результате уменьшится примерно на 600 тысяч тонн в год, что, соответственно, снизит нагрузку на окружающую среду.
В энергокомпании привели в пример несколько основных проектов.
Самый крупный — капремонт дымовой трубы ТЭЦ-2 — с вложениями 37 млн рублей. Станция планирует ремонт железобетонного ствола 120-метровой трубы № 2: заменят кирпичную облицовку огнеупорными материалами на монолитную из полимерного керамзитобетона. Также пройдет ремонт подводящих газоходов трубы. Это первый капремонт за 60 лет работы дымовой трубы: его начали год назад, а в 2024-м — второй, завершающий этап.
Также планируется капремонт электрофильтра второго энергоблока ТЭЦ-5 — на 16 млн рублей.
Семь электрофильтров котлов ТЭЦ-3 пройдут текущие ремонты суммарной стоимостью 12 млн рублей.
В целом вложения в экологичность производства — обязательная часть ежегодной ремонтной программы на теплоэлектростанциях.
Всего по ремонтной программе 2024 года на теплоэлектроцентралях Новосибирской области — четырех в Новосибирске и одной в Куйбышеве ремонт пройдет суммарно 101 единицу оборудования, в том числе 37 котельных агрегатов, 32 турбоагрегата с турбогенераторами. Вложения в ремонты в 2024 году составят 4,3 млрд рублей — на 9% больше, чем годом ранее.