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В Хабаровском крае открыли движение по новому пути на БАМе

Перегон 323 км — Людю стал двухпутным.

Источник: AmurMedia

Движение поездов по новому второму пути на перегоне 323 км — Людю на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино в Хабаровском крае открыто после переключения на новую цифровую систему регулирования движения. Строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».

Работы осложнялись непростым рельефом местности и нестабильными почвами: перегон огибает подножие восточного склона хребта Сихотэ-Алиня и проходит по берегу реки Тумнин. Поэтому при модернизации участка переработано более 1 млн куб. м грунта, реконструировано 10 водопропускных труб. Уложено 7,4 км пути и более 100 км различных кабельных коммуникаций.

Для обеспечения безопасности движения поездов вдоль горного хребта установлено 4,7 км снегоудерживающего ограждения, построены камнеулавливающие стенки и площадки.

Строительство вторых путей и комплексное развитие линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино позволит увеличить его провозную способность в два раза с 40 до 82 млн тонн до конца 2024 года.