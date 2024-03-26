В Хабаровском крае открыли движение по новому пути на БАМе

Движение поездов по новому второму пути на перегоне 323 км — Людю на линии Комсомольск-на-Амуре — Ванино в Хабаровском крае открыто после переключения на новую цифровую систему регулирования движения. Строительство велось в рамках реализации программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги».