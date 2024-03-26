Рудневский мост оказался в центре скандала более чем на 12 миллионов рублей

Установлено, что контракт, заключенный между управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока и указанной компанией в августе 2021 года, предусматривал выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция Рудневского моста» и проведение инженерных изысканий. Сроки выполнения работ были установлены до 30 ноября 2022 года, а стоимость контракта составила свыше 59 млн рублей.