Рудневский мост оказался в центре скандала более чем на 12 миллионов рублей

Арбитражный суд Приморского края рассмотрит обращение муниципального учреждения «Центр организации дорожного движения». Организация подала иск на более чем 12 миллионов рублей к ООО «Мосты и инженерные проекты» за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту, сообщает ИА PrimaMedia.
Установлено, что контракт, заключенный между управлением дорог и благоустройства администрации Владивостока и указанной компанией в августе 2021 года, предусматривал выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция Рудневского моста» и проведение инженерных изысканий. Сроки выполнения работ были установлены до 30 ноября 2022 года, а стоимость контракта составила свыше 59 млн рублей.
По результатам заключения дополнительного соглашения в июне 2023 года, ответственность за контракт перешла на МКУ «Центр организации дорожного движения».
«Вместе с тем исполнитель своевременно не исполнил условия контракта в полном объёме. Указанные обстоятельства послужили основанием для направления в адрес ответчика требования об уплате неустойки, а также штрафа в размере 1% от суммы договора за неисполнение вышеуказанных работ», — говорится в сообщении Арбитражного суда.
Не получив удовлетворительного ответа от ООО «Мосты и инженерные проекты», истец обратился в суд за взысканием неустойки и штрафа за нарушение контракта.
Судебное разбирательство назначено на 16 апреля 2024 года.