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Росимущество собирается продать плавбазу «Владивосток 2000»

Крупнейшее в мире рыболовное судно принадлежало компании Дмитрия Дремлюги.

Источник: Росимущество

Росимущество готовится к продаже крупнейшего в мире рыболовного судно-завода «Владивосток 2000». Об этом ведомство сообщило на своём официальном сайте.

Как сообщается, рыболовное судно будет продано в числе других судов, обращенных в собственность Российской Федерации. До этого плавбаза принадлежала компании «Пасифик Марин Тролерз», связанной с опальным приморским олигархом Дмитрием Дремлюгой.

«Владивосток 2000» было построено в японском городе Йокогама в 1980 году как нефтяной танкер, и до того как стало тёзкой известной песни группы «Мумий Тролль», сменило несколько названий и даже предназначение. Сейчас это крупнейший в мире рыбный завод, способный переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки. «Владивосток 2000», приписанный к порту Находка, пришвартован сейчас во Владивостоке.

Длина судна — 228,6 метра.

Ширина — 32,2 метра.

Высота — 19 метров.

Вместимость чистая — 14810 тонн.

Дедвейт — 36484 тонн.

Скорость — 15 узлов.

На данный момент Росимущество проводит оценку рыночной стоимости рыболовного судна. Информация о назначенной стоимости будет размещена на сайте ведомства дополнительно.

Ранее «АиФ-Приморье» писал, что краевой Арбитражный суд рассматривает очередное дело рыбопромышленника Дмитрия Дремлюги по взысканию с него 17,4 млрд руб.