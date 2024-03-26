Росимущество собирается продать плавбазу «Владивосток 2000»

«Владивосток 2000» было построено в японском городе Йокогама в 1980 году как нефтяной танкер, и до того как стало тёзкой известной песни группы «Мумий Тролль», сменило несколько названий и даже предназначение. Сейчас это крупнейший в мире рыбный завод, способный переработать до 2 тысяч тонн рыбы в сутки. «Владивосток 2000», приписанный к порту Находка, пришвартован сейчас во Владивостоке.