«ХабАвиа» нагоняет график полётов из Хабаровска в Охотск

График полетов из Хабаровска в Охотск пока не восстановился. Его смещение произошло по причине сильного ветра на выходных и неблагоприятных метеоусловий Охотска минувшим днем, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Напомним, что из-за ухудшения метеопрогноза по Охотску рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и обратно за 24 марта и за 25 марта были перенесены на 26 число. — Рейс за 24 марта сегодня утром улетел. А вот рейсы за 25 и 26 марта перенесены на 27 марта в связи с очередностью выполнения ранее задержанных полётов. Сейчас из-за реконструкции основной взлетно-посадочной полосы Охотска самолеты садятся на грунтовое покрытие. При этом эта полоса не оборудована светосигнальными средствами. Поэтому посадка самолетов осуществляется только в светлое время суток. К примеру, в Богородском у нас аэродром с твердым покрытием и светосигнальным оборудованием, что позволяет выполнять еще один рейс вечером, — отметили в пресс-службе «ХабАвиа».



Помимо регулярных рейсов в Охотск летают и чартеры и по возможности авиакомпания задействует их для отправки пассажиров регулярных рейсов — так на север долетела часть пассажиров с авиарейса за 25 марта. Перевозчик рассчитывает за два ближайших дня полностью восстановить график полетов в Охотск.



Отметим, что направление из Хабаровска в Охотск является одним из самых востребованных в крае — самолеты Ан-24 перевозчика «Хабавиа» летают по маршруту каждый день.