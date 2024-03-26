Чем владели и владеют в Приморье задержанные отец и сын Лазаревы

Бывший ректор и собственно создатель бренда ВГУЭС (ныне — ВВГУ), экс-депутат Законодательного собрания Приморья Геннадий Лазарев, задержанный вместе с сыном Иннокентием на прошлой неделе по подозрению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), на данный момент не имеет в прямом владении никаких активов, при этом неясна судьба принадлежавшего ему пакета акций судостроительного АО «Восточная верфь». А вот его сын, согласно данным ЕГРЮЛ, по-прежнему является владельцем сразу трех крупных компаний, сообщает ИА PrimaMedia.
По информации Объединённой пресс-службы судебной системы Приморского края, ранее Фрунзенский районный суд Владивостока избрал меру пресечения Геннадию Лазареву и Иннокентию Лазареву в виде заключения под стражу на два месяца, до 24 мая 2024 года и до 21 мая 2024 года соответственно.
По версии следствия, «подозреваемый создал преступное сообщество, для совершения тяжких преступлений, осуществлял руководство этим преступным сообществом, обладающим всеми необходимыми признаками, а также длительностью существования преступной организации, примерно с 1996 по 2024 годы. В результате совместных и согласованных преступных действий организатора и руководителя преступного сообщества Лазарева Г. И., были созданы условия для длительного осуществления незаконной деятельности, направленной на хищение путем обмана имущества Российской Федерации, находящейся в оперативном управлении ФГБОУ ВО “ВГУЭС”.
По данным ЕГРЮЛ, Геннадий Лазаревым в данный момент является председателем правления гаражного кооператива «Голубиная падь» и жилищно-строительного кооператива «Голубиная падь» (в отношении ЖСК введена процедура внешнего управления). До 2014 года Геннадий и Иннокентий Лазаревы владел долями в ООО «Аванта» (по 33,3% каждый), бенефициаром которого на данный момент является Ирина Лазарева.
Что касается доли Геннадия Лазарева в АО «Восточная верфь», то актуальных данных о ней в раскрытии информации нет. Согласно списку аффилированных лиц АО на 30 декабря 2021 года, Лазарев-старший владел 29% компании.
«Восточная верфь» (бывший Владивостокский судостроительный завод) имеет технические возможности для строительства судов длиной до 120 метров водоизмещением до 3,5 тыс. тонн. Полномочия управляющей организации «Восточной верфи» выполняет АО «Амурский судостроительный завод» (входит в ОСК).
Иннокентий Лазарев, по данным ЕГРЮЛ, является директором и владельцем ООО «Владрент» (отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и ООО «Компания по эксплуатации недвижимости» (КЭН, отрасль — аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом), а также единственным владельцем ООО «Сидими», которое управляет одноименной базой отдыха в селе Безверхово. Есть в «портфеле» Лазарева-младшего и ООО «Медагент» (отрасль — предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки), но оно находится в стадии ликвидации.
А вот к ЗАО «Линком» Иннокентий Лазарев, ранее бывший владельцем и генеральным директором этой компании, официально уже отношения вроде как не имеет.