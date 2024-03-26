Чем владели и владеют в Приморье задержанные отец и сын Лазаревы

Иннокентий Лазарев, по данным ЕГРЮЛ, является директором и владельцем ООО «Владрент» (отрасль — покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и ООО «Компания по эксплуатации недвижимости» (КЭН, отрасль — аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом), а также единственным владельцем ООО «Сидими», которое управляет одноименной базой отдыха в селе Безверхово. Есть в «портфеле» Лазарева-младшего и ООО «Медагент» (отрасль — предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки), но оно находится в стадии ликвидации.