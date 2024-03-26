ФАС признала ненадлежащей рекламу сети «Ёбидоёби» в Новосибирске

Дело возбудили после обращения новосибирца. Он просил провести проверку по факту размещения рекламы «Ёбидоёби Sushi & Rolls. Не материмся и вкусно готовим».
Согласно заключению экспертного совета, реклама содержит непристойные и оскорбительные образы, а также выражения, в том числе в отношении профессий и социальных категорий. Ведомство отметило, что создатели рекламы намеренно провоцируют потребителей с помощью двусмысленности названия службы доставки и наличия дополнительного красного баннера с подписью «Не материмся и вкусно готовим».
— Таким образом, рассматриваемая реклама нарушает требования части 6 статьи 5 закона «О рекламе». В соответствии со статьей 38 закона «О рекламе», ответственность за нарушение указанной нормы несет рекламодатель, — говорится в решении УФАС по Новосибирской области.
Согласно решению УФАС материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 14.3 КоАП. Компании грозит административный штраф до 500 тысяч рублей.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирске СК организовал проверку из-за затонувшей баржи. Редакция также писала о том, что в Новосибирске на улице Большевистской заменили неграмотный дорожный указатель. Читайте также: пенсионеры в апреле смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк.
Егор САФРОНОВ.