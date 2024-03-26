ФАС признала ненадлежащей рекламу сети «Ёбидоёби» в Новосибирске

Согласно заключению экспертного совета, реклама содержит непристойные и оскорбительные образы, а также выражения, в том числе в отношении профессий и социальных категорий. Ведомство отметило, что создатели рекламы намеренно провоцируют потребителей с помощью двусмысленности названия службы доставки и наличия дополнительного красного баннера с подписью «Не материмся и вкусно готовим».