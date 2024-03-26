Скандал вокруг Рудневского моста разгорелся во Владивостоке

Согласно материалам дела, в августе 2021 года управление дорог и благоустройство мэрии и «Мосты и инженерные проекты» заключили контракт на разработку проектной документации по реконструкции Рудневского моста, а также на проведение работ. Стоимость договора составила свыше 59 миллионов рублей, а закончить ремонт надо было до 30 ноября 2022 года.