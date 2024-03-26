Скандал вокруг Рудневского моста разгорелся во Владивостоке

В Арбитражный суд Приморья поступил иск на ООО «Мосты и инженерные проекты». Согласно заявлению, компания должна выплатить 12 миллионов рублей МКУ «Центр организации дорожного движения». Подробности в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Согласно материалам дела, в августе 2021 года управление дорог и благоустройство мэрии и «Мосты и инженерные проекты» заключили контракт на разработку проектной документации по реконструкции Рудневского моста, а также на проведение работ. Стоимость договора составила свыше 59 миллионов рублей, а закончить ремонт надо было до 30 ноября 2022 года.
В июне прошлого года был заключен еще один контракт, по которому новым заказчиком стало МКУ «Центр организации дорожного движения».
Компания, которая занималась разработкой проекта и реконструкцией, не выполнила условия контракта в полном объеме, что и стало причиной для написания иска. Судебное заседание по этому делу пройдет 16 апреля 2024 года.
Отметим, что Рудневский мост много раз вызывал у жителей Владивостока вопросы из-за того, что часто на нем образуются трещины.