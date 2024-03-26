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«КазМунайГаз» опроверг слухи о приватизации казахстанских НПЗ

Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. Заместитель председателя правления АО «НК “КазМунайГаз” Дмитрий Макеев прокомментировал появившуюся информацию о якобы планируемойприватизации двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.

«Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме», — сказал Дмитрий Макеев.

Ранее ряд СМИ написали, что два нефтеперерабатывающих завода будут приватизированы в течение двух лет и ссылались на проект указа президента Казахстана «О мерах по либерализации экономики», проходящего сейчас процедуру согласования в госорганах.