«КазМунайГаз» опроверг слухи о приватизации казахстанских НПЗ

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. Заместитель председателя правления АО «НК “КазМунайГаз” Дмитрий Макеев прокомментировал появившуюся информацию о якобы планируемойприватизации двух казахстанских нефтеперерабатывающих заводов.
«Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме», — сказал Дмитрий Макеев.
Ранее ряд СМИ написали, что два нефтеперерабатывающих завода будут приватизированы в течение двух лет и ссылались на проект указа президента Казахстана «О мерах по либерализации экономики», проходящего сейчас процедуру согласования в госорганах.