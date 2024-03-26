«КазМунайГаз» опроверг слухи о приватизации казахстанских НПЗ

«Сегодня в социальных сетях и некоторых СМИ распространилась информация о том, что якобы планируется приватизация Атырауского и Павлодарского нефтехимических заводов. Хотелось бы официально заявить, что эта информация не соответствует действительности. Переговоров такого рода не проводилось. Все производственные процессы на НПЗ КМГ идут в штатном режиме», — сказал Дмитрий Макеев.