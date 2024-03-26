Десятки миллионов потратят на ремонт «Екатеринбург-Экспо»

Согласно документации, подрядчик должен отремонтировать павильоны № 1, 2, 5, 6 и здание конгресс-центра. В списке работ: грунтовка, шпатлевка, покраска стен, замена керамической плитки, монтаж полов и потолков, замена светильников и зеркал. За свои услуги организация получит 37 млн рублей.
«Подрядчик должен приступить к выполнению ремонтных работ по заявкам заказчика в период с момента заключения договора по 31 декабря 2025 года», — говорится в проекте. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 10 апреля.
ЕАН сообщал, что свердловские власти не оставляют идею строительства гостиницы рядом с МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Сейчас ведутся переговоры с несколькими компаниями, заявил замгубернатора Дмитрий Ионин. По его словам, проект перспективный, трафик клиентов будет обеспечен.