Больше десяти ветхих домов снесут в Копейском городском округе

Определены сроки сноса аварийных домов, расположенных по адресам ул. Испанская, 10, ул. Пограничная, 25 и 27, ул. Васенко, 6, ул. Федячкина, 8а и 1а, ул. Кирова, 1а, ул. Строительная, 12, ул. Л. Украинки, 13 и 3, ул. Фруктовая, 2а и 2 В. Работы будут выполнены до 31 мая 2024 года.



Глава Копейского городского округа Андрей Фалейчик обратил особое внимание на обеспечение безопасности на территории расселенных домов.



«Доступ третьих лиц должен быть исключен. Где необходимо, нужно разместить информационные аншлаги», — отметил Андрей Михайлович.