Размер выплаты на второго ребенка в Челябинской области увеличат с 1 июля

Напомним, с 1 января 2024 года размер ежемесячной денежной выплаты при рождении второго ребенка был увеличен до 75% величины регионального прожиточного минимума на ребенка и составил 11 029 рублей. Получать выплату можно одновременно с ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка.