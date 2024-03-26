Размер выплаты на второго ребенка в Челябинской области увеличат с 1 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соответствующий законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера.
«Согласно законопроекту, с 1 июля 2024 года планируется увеличить размер выплаты с 75% до 100% величины регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет 14 706 рублей», — прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина.
Региональная мера социальной поддержки предоставляется на вторых детей, рожденных или усыновленных, начиная с 1 января 2022 года. Также учитывается доход семьи.
Среднедушевой доход не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (в 2024 году составляет 31 128 рублей). Пособие можно получать до достижения ребенком возраста одного года. Закон действует бессрочно.
Напомним, с 1 января 2024 года размер ежемесячной денежной выплаты при рождении второго ребенка был увеличен до 75% величины регионального прожиточного минимума на ребенка и составил 11 029 рублей. Получать выплату можно одновременно с ежемесячным пособием в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Оформить пособие можно на Едином портале государственных услуг или при личном посещении управления социальной защиты по месту жительства, МФЦ. Перечень документов минимальный. Большинство из них сотрудники соберут самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.