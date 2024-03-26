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Губернатор Махонин поручил запустить электросудно до Закамска

В Перми появится электросудно с рейсом до Закамска.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин распорядился о запуске водного транспорта в направлении Закамска. Новый маршрут появится уже в этом году. Соответствующее поручение Махонин дал на встрече с министром транспорта Сергеем Вешняковым.

Курсировать в субсидированном рейсе будет электросудно. В указанном направлении до запуска должны появиться причалы.

В крае будет развиваться не только водный электротранспорт. Губернатор дал поручение Министерству и РЖД начать строительство новой остановочной инфраструктуры для электропоездов на территории краевой столицы.