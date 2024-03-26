В Казани продажи автомобилей начали падать после ажиотажного спроса

«Рост спроса на подержанные и новые авто в феврале-марте произошел из-за уравнения таможенных пошлин между странами ЕАЭС, которое произойдет с 1 апреля 2024 года, то есть будет повышение утилизационного сбора: касается физических лиц и организаций. Конечно, это повлияет на стоимость авто — она вырастет примерно на 15−20%. Эта новость подтолкнула к покупке тех, кто планировал в ближайшее время приобрести автомобиль», — пояснил Закиев.