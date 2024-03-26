В Казани продажи автомобилей начали падать после ажиотажного спроса

В России выросли продажи автомобилей. В феврале рост по отношению к январю, по данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), составил 31%. Тенденция продолжилась и в марте. С чем это связано, «КП-Казань» поинтересовалась у сооснователя казанского автосалона Car-Traid Булата Закиева.
«Рост спроса на подержанные и новые авто в феврале-марте произошел из-за уравнения таможенных пошлин между странами ЕАЭС, которое произойдет с 1 апреля 2024 года, то есть будет повышение утилизационного сбора: касается физических лиц и организаций. Конечно, это повлияет на стоимость авто — она вырастет примерно на 15−20%. Эта новость подтолкнула к покупке тех, кто планировал в ближайшее время приобрести автомобиль», — пояснил Закиев.
По словам эксперта, ажиотажный спрос уже повлиял на стоимость автомобилей.
«К примеру, в начале 2024 года Geely Monjaro по параллельному импорту из Киргизии стоил 3,4 млн рублей. С увеличением спроса на сегодняшний день эти автомобили уже подорожали в Киргизии до 3,6 млн рублей. А после вступления закона подорожают примерно на 15−20%, то есть будут стоить порядка 4−4,1 млн рублей», — предполагает Закиев.
В казанском автосалоне отмечают, что спрос начал падать — те, кто планировал купить машину, уже сделали это.
К слову, в 2023 году в Татарстане было зарегистрировано 47,8 тысячи новых автомобилей. В тройку лидеров по количеству проданных автомобилей за минувший год вошли LADA, Haval и Сhery.