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Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Сейчас в Москве строится и реконструируется более 3,5 километра дорог на западе столицы, в том числе путепровод. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Новую дорогу проложат от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта. Она пройдет под Белорусским железнодорожным мостом, через улицу 1812 года и примкнет к ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко.

В результате строительства улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк, а также появится проезд между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом.

«Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. В планах — закончить все работы в этом году», — написал мэр Москвы.

Собянин Сергей