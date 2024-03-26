Сергей Собянин рассказал о развитии дорожной сети на западе Москвы

Новую дорогу проложат от Шелепихинского моста в сторону Кутузовского проспекта. Она пройдет под Белорусским железнодорожным мостом, через улицу 1812 года и примкнет к ТТК рядом с набережной Тараса Шевченко.
В результате строительства улучшится транспортная доступность районов Дорогомилово и Филевский Парк, а также появится проезд между Большой Филевской улицей, проспектом Багратиона и Третьим транспортным кольцом.
«Сейчас строители прокладывают инженерные коммуникации и монтируют пролетное строение. В планах — закончить все работы в этом году», — написал мэр Москвы.