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В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов

Константинов: в Крыму пройдет новая волна национализации.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют принять новые решения по национализации активов украинских олигархов. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

— Мы ожидаем решений по ряду объектов, — сказал руководитель крымского парламента агентству РИА Новости.

По его словам, региональная антитеррористическая комиссия продолжает выявлять имущество украинских бизнесменов, а также физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия и спонсирующих киевский режим.

Напомним, Крыму состоялось 28 аукционов по продаже национализированного имущества в 2023 году. В них активно участвовали физические и юридические лица из пяти субъектов Российской Федерации, в том числе и из ЮФО. Общая сумма торгов составила более 2,5 миллиардов рублей.