В Крыму продолжат национализировать имущество украинских олигархов

Напомним, Крыму состоялось 28 аукционов по продаже национализированного имущества в 2023 году. В них активно участвовали физические и юридические лица из пяти субъектов Российской Федерации, в том числе и из ЮФО. Общая сумма торгов составила более 2,5 миллиардов рублей.