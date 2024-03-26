Запущен омский асфальтовый завод

По данным мэрии, за прошедшие сутки дорожники устранили повреждения дорожного полотна на улицах Транссибирская, 60 лет Победы, Енисейская, 70 лет Октября, Заозерная, Новокирпичная Герцена, подходы к путепроводу на улице Кирова.