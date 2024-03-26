Запущен омский асфальтовый завод

Уточняется, что пока завод работает в тестовом режиме и выпускает небольшие партии горячей смеси для локального ремонта самых разбитых участков дорог.
Накануне на заводе была подключена одна асфальтосмесительная установка, которая суммарно произвела около 23 тонн пробной асфальтобетонной смеси. Этот асфальт распределен между дорожно-эксплуатационными участками УДХБ.
По данным мэрии, за прошедшие сутки дорожники устранили повреждения дорожного полотна на улицах Транссибирская, 60 лет Победы, Енисейская, 70 лет Октября, Заозерная, Новокирпичная Герцена, подходы к путепроводу на улице Кирова.
«Обращаю внимание: дорожники ремонтируют только предварительно просушенные выбоины, соблюдая все технологические требования», — уточнил мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
При установлении стабильно положительных температур начнется большой сезон ремонта дорог. Бригады УДХБ должны будут выполнять точечное восстановление отдельных участков и ремонтировать проезжую часть картами, укладывая новый слой асфальта по всей ширине проезжей части.
График ремонта дорог будет размещен на официальном портале администрации города в начале апреля, работы будут проводиться вплоть до сентября.