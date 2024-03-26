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В Роскосмосе назвали дату пуска ракеты «Ангара-А5» омской сборки

Ракету-носитель уже проводили к стартовой площадке.

В Роскосмосе сообщили о планируемом пуске первой «Ангары-А5». Ракету омской сборки уже проводили к стартовой площадке космодрома «Восточный».

Её пуск начнёт летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара» для будущей эксплуатации тяжёлых ракетных комплексов на космодроме. Запуск планируется с 6 по 10 апреля.

Отметим, что «Ангара-А5» — это экологически чистая ракета, которая не использует токсичное топливо, в отличие от «Протона-М». Именно Ангара полностью заменит «Протоны» в ближайшей перспективе.

космос