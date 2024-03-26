Молдавские фермеры призвали правительство ограничить импорт зерновых из Украины

КИШИНЕВ, 26 мар — Sputnik. Фермеры призвали правительство Молдовы ограничить импорт зерновых из Украины с 27 марта.
В ассоциации «Сила фермеров» отметили, что из-за роста импорта зерновых из Украины внутренние цены рухнули, что привело к банкротству многих местных аграриев. Они напомнили, что 27 декабря 2023 года Комиссия по чрезвычайным ситуациям продлила механизм лицензирования еще на три месяца, то есть на этой неделе срок истекает.
«Пока мы слышали, что Минсельхоз собирается проанализировать запасы и только после этого примет решение. Считаем, что это безответственный и опасный подход, который оставляет внутренний рынок незащищенным на неопределенный срок», — говорится в заявлении ассоциации.
Либерализация импорта зерна и масличных культур негативно повлияет на развитие аграрного сектора. Более того, она способствует его развалу, заключили фермеры.
Фермерские протесты стартовали в Молдове в минувшем году и продолжились в феврале текущего года. В середине месяца протестующие несколько раз перекрывали тракторами подъездные пути к таможенному пункту в Леушенах на границе с Румынией. В конце февраля в ответ на обещание властей помочь с выдачей кредитов протесты были поставлены на паузу.