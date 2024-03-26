Движение по восьми участкам Южной рокады откроют в этом году

Сейчас работы ведутся на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Кроме того, идет реконструкция Донецкой улицы на отрезке от Подольской улицы до Курьяновской набережной.