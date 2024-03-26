Движение по восьми участкам Южной рокады откроют в этом году

«Строительство Южной рокады близится к завершению. Движение по восьми участкам трассы будет запущено в этом году. Строители завершают формирование системы наружного освещения, устройство пешеходных переходов и очистных сооружений, возведение путепроводов и другие работы», — отметил Андрей Бочкарев.
Сейчас работы ведутся на участке от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Кроме того, идет реконструкция Донецкой улицы на отрезке от Подольской улицы до Курьяновской набережной.
Южная рокада свяжет 24 района, где проживают около 2,7 миллиона человек. Она соединила крупные автомобильные магистрали столицы: МКАД, Кутузовский, Пролетарский, Мичуринский и Ленинский проспекты, проспект Вернадского, Профсоюзную и Люблинскую улицы, Варшавское и Каширское шоссе.