В Самаре на снос еще 11 аварийных жилых домов выделят более 23 млн рублей

Так, начальная цена контракта составляет 23 860 436 рублей. Согласно предоставленным документам, под снос будут отправлены дома в разных районах города. В Самарском районе будут снесены дома на улицах Молодогвардейской, Фрунзе и Самарской. В Ленинском районе демонтирует некоторые дома на улице Вилоновской, в Промышленном районе — на улице Вятской. В Железнодорожном районе под снос отправятся два дома на улице Революционной. В Куйбышевском районе снесут аварийные здания на улице Зеленой и в переулке Сиреневом.