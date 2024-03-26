В Самаре на снос еще 11 аварийных жилых домов выделят более 23 млн рублей

В Самаре объявили торги на снос 11 аварийных жилых домов. Подрядчика ищет Департамент управления имуществом Самары. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Так, начальная цена контракта составляет 23 860 436 рублей. Согласно предоставленным документам, под снос будут отправлены дома в разных районах города. В Самарском районе будут снесены дома на улицах Молодогвардейской, Фрунзе и Самарской. В Ленинском районе демонтирует некоторые дома на улице Вилоновской, в Промышленном районе — на улице Вятской. В Железнодорожном районе под снос отправятся два дома на улице Революционной. В Куйбышевском районе снесут аварийные здания на улице Зеленой и в переулке Сиреневом.
Объявление было размещено 25 марта, окончание подачи заявок запланировано на 2 апреля, а победителя выберут после 4 апреля. Напомним, ранее в Самаре нашли подрядчика для сноса 30 аварийных домов. Победитель торгов примется за необходимые работы за 32,1 миллиона рублей.