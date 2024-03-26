Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве открыт

В прошлом году жители и гости города совершили на арендованных самокатах больше 64 миллионов поездок, а всего за шесть лет работы сервиса в Москве пользователи совершили 102 миллиона поездок. Среди велосипедов самой популярной моделью стал электровелосипед 2.0 — на нем пользователи проехали свыше двух миллионов километров. При этом 85 процентов всех поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, доехать до остановки городского транспорта, офиса, дома, парка или торгового центра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.