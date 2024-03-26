Сезон проката электросамокатов и велосипедов в Москве открыт

В прошлом году жители и гости города совершили на арендованных самокатах больше 64 миллионов поездок, а всего за шесть лет работы сервиса в Москве пользователи совершили 102 миллиона поездок. Среди велосипедов самой популярной моделью стал электровелосипед 2.0 — на нем пользователи проехали свыше двух миллионов километров. При этом 85 процентов всех поездок совершается с транспортной целью, чтобы, например, доехать до остановки городского транспорта, офиса, дома, парка или торгового центра. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«В новом сезоне проката мы продолжим повышать безопасность поездок. Вместе с ЦОДД и ГАИ будем анализировать работу сервисов по камерам, а операторы аренды введут в своих приложениях тестирование на знание ПДД, распознавание по лицу и рейтинг пользователя. Кроме того, продолжим развивать велоинфраструктуру не только в центре города, но и в других районах, где открываются новые станции метро», — отметил Максим Ликсутов.
В этом сезоне в городе доступно для аренды 60 тысяч электросамокатов. Городской сервис аренды велосипедов — один из крупнейших в мире. Более 10 тысяч велосипедов было доступно пользователям. По всей Москве и за МКАД работало свыше 780 станций велопроката, в том числе в Балашихе и Сколкове.
Новинка этого года — электровелосипед 2.0 улучшенной модификации. Три тысячи таких велосипедов появятся на улицах города в течение сезона. А всего пользователям будет доступно более 11 тысяч механических и электрических велосипедов.
В этом сезоне приоритет в развитии сервисов — повышение безопасности поездок. Столичный Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры продолжит работу в этом направлении совместно с Центром организации дорожного движения, Госавтоинспекцией и операторами аренды.
За зимний период команда транспортного комплекса столицы проанализировала популярные зоны поездок на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах и других средствах передвижения и ввела в городе еще 50 новых медленных зон. Они появились у станций метро, Московских центральных диаметров, Московского центрального кольца, в парках, вблизи остановок. Сейчас в Москве действует 300 медленных зон.
Специалисты ведомства вместе с операторами продолжат учить пользователей водить безопасно. Будут регулярно проводиться уроки вождения в рамках городских мероприятий и в учебных заведениях.
Кроме того, будет развиваться инфраструктура. Сейчас в городе оборудовано 14 тысяч городских велопарковок, а в этом году планируется установить еще девять тысяч.