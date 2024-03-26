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Вторую очередь челябинского метротрама в 2024 году не начнут

В 2024 году не начнут строить вторую линию метротрама («Восток — Запад»), на нее не предусмотрено финансирование. А на строительство линии «Север — Юг» в Челябинске на 2024 год выделено 7 млрд 52 млн рублей, хотя предполагалось освоение 19,637 млрд рублей. Новые данные по объемам финансирования содержатся в распоряжении правительства области, нормативно-правовой акт подписан губернатором и опубликован на официальном сайте.

Источник: пресс-служба правительства Челябинской области

Также из распоряжения следует, что власти сократили затраты на развитие трамвайной сети — в разы уменьшилось финансирование линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. В 2024 году власти рассчитывали потратить 1,895 млрд рублей, но направят лишь 147,9 млн рублей.

Отметим, что, судя по документу, общая сумма средств не уменьшается, а лишь переносится на будущий год. Однако именно он должен стать финальным, ранее власти обещали, что в будущем году метротрам уже будет запущен.

План строительства метротрама в Челябинске был утвержден летом 2023 года. Площадь застройки составит 142 га. Длина первой линии — 10 км, второй — 7 км. Кроме транспортной функции, метротрам будет выполнять роль бомбоубежища. Так, на станции «Площадь революции» в случае опасности смогут укрыться почти 1,5 тыс. человек, а на остановке «Торговый центр» — около 700. Только на метротрам предусмотрено израсходовать за четыре года 72,906 млрд рублей.