Вторую очередь челябинского метротрама в 2024 году не начнут

План строительства метротрама в Челябинске был утвержден летом 2023 года. Площадь застройки составит 142 га. Длина первой линии — 10 км, второй — 7 км. Кроме транспортной функции, метротрам будет выполнять роль бомбоубежища. Так, на станции «Площадь революции» в случае опасности смогут укрыться почти 1,5 тыс. человек, а на остановке «Торговый центр» — около 700. Только на метротрам предусмотрено израсходовать за четыре года 72,906 млрд рублей.