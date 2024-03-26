В Намангане построят три электростанции — подробности

В ходе мероприятия отмечалось, что на сегодняшний день в Намангане расположены генерирующие мощности на 913 мегаватт. За последние три года потребление электроэнергии увеличилось на 24% и, естественно, будет продолжать расти. В связи с этим для области были спроектированы три проекта на общую сумму $1,1 млрд и общей мощностью 1228 мегаватт.