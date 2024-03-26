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Здание клуба Gold в Екатеринбурге выставили на продажу

Цена объекта составляет 200 миллионов рублей.

В Екатеринбурге выставили на продажу здание клуба Gold, расположенное по адресу улица Ткачей, 9, рядом в ЦПКиО имени Маяковского. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

За объект площадью 1500 квадратных метров и земельный участок 0,25 гектара просят 200 миллионов рублей.

В объявлении указано, что в здании подключены и функционируют все коммуникации, которые временно законсервированы, есть выделенная мощность 260 кВт, обременений и долгов нет.

На объекте можно разместить предприятия транспортной, коммунальной, бытовой и инженерной направленности.