Здание клуба Gold в Екатеринбурге выставили на продажу

В Екатеринбурге выставили на продажу здание клуба Gold, расположенное по адресу улица Ткачей, 9, рядом в ЦПКиО имени Маяковского. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».
За объект площадью 1500 квадратных метров и земельный участок 0,25 гектара просят 200 миллионов рублей.
В объявлении указано, что в здании подключены и функционируют все коммуникации, которые временно законсервированы, есть выделенная мощность 260 кВт, обременений и долгов нет.
На объекте можно разместить предприятия транспортной, коммунальной, бытовой и инженерной направленности.