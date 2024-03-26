Евгений Куйвашев подписал заявку на расширение «Титановой долины»

На этой площадке «Сима-Ленд» планирует реализовать ряд взаимосвязанных проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 12 млрд рублей, будет создано более четырёх тысяч рабочих мест.