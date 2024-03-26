Евгений Куйвашев подписал заявку на расширение «Титановой долины»

Как поясняют в Департаменте информационной политики Свердловской области, перспективная площадка находится в Сысертском городском округе, в 30 метрах от действующей площадки «Уктус». Ее площадь составит 123,2 гектара.
На этой площадке «Сима-Ленд» планирует реализовать ряд взаимосвязанных проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса. Общий объем инвестиций оценивается более чем в 12 млрд рублей, будет создано более четырёх тысяч рабочих мест.
«МК-Урал» ранее писал, что в Свердловской области реализуется мощный логистический проект «Сухой порт». Его мощность составит 60 млн тонн грузов к 2030 году.
Одним из его элементов является строящийся ТЛЦ «Уральский», первая очередь которого введена в ноябре 2022 года.
В состав ТЛЦ «Екатеринбург» войдет несколько терминалов, складской комплекс на площади почти 33 гектара.