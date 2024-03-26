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Финальный проект дорожного движения на Окатовой во Владивостоке представили в ЦОДД

В проекте учли предложения горожан.

Источник: PrimaMedia.ru

Не так давно МКУ «Центр организации дорожного движения» во Владивостоке представил общественности проект, согласно которому в дорожном движении в районе Окатовой изменится схема — для повышения безопасности на улицах города. После этого в адрес ведомства буквально посыпались комментарии и предложения. На основе этого ЦОДД внесли изменения в проект, сообщает ИА PrimaMedia.

Среди них — корректировка разметки и знаков для возможности проезда с Интернациональной по кольцу в сторону развязки улиц Олега Кошевого — Окатовой — Героев Тихоокеанцев. Также специалисты предусмотрели дополнительный пешеходный переход с островком безопасности при выезде с Интернациональной к кольцу и вместе с ним пешеходную связь в районе АЗС.

Отметим, в проекте учли те предложения, которые можно реализовать в красных линиях без снижения безопасности и пропускной способности дороги.