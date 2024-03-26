Финальный проект дорожного движения на Окатовой во Владивостоке представили в ЦОДД

Не так давно МКУ «Центр организации дорожного движения» во Владивостоке представил общественности проект, согласно которому в дорожном движении в районе Окатовой изменится схема — для повышения безопасности на улицах города. После этого в адрес ведомства буквально посыпались комментарии и предложения. На основе этого ЦОДД внесли изменения в проект, сообщает ИА PrimaMedia.