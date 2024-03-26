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В Волгограде и области пройдет ярмарка трудоустройства 12 апреля

В 35 муниципалитетах региона пройдет этап Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Местным жителям помогут спланировать карьеру.

12 апреля на ярмарку придут представители малого и среднего бизнеса и крупных корпораций. Участники смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями из различных областей.

Местные жители также смогут узнать больше о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение или открыть собственное дело, сообщили в комитете по труду и занятости Волгоградской области.

Учащиеся высших и средних учебных заведений смогут найти место для прохождения стажировки. Также на ярмарке расскажут о нормах трудового, пенсионного, налогового законодательства.

Отметим, в Волгоградской области в феврале 2024 года уровень безработицы составил 0,23% — это один из самых низких показателей в России. Губернатор Андрей Бочаров поручил содействовать занятости населения, поддержать региональный рынок труда в условиях санкций.

занятость