В Волгограде и области пройдет ярмарка трудоустройства 12 апреля

Местным жителям помогут спланировать карьеру.
12 апреля на ярмарку придут представители малого и среднего бизнеса и крупных корпораций. Участники смогут пройти собеседование сразу с несколькими работодателями из различных областей.
Местные жители также смогут узнать больше о том, как повысить свои профессиональные компетенции, пройти переобучение или открыть собственное дело, сообщили в комитете по труду и занятости Волгоградской области.
Учащиеся высших и средних учебных заведений смогут найти место для прохождения стажировки. Также на ярмарке расскажут о нормах трудового, пенсионного, налогового законодательства.
Отметим, в Волгоградской области в феврале 2024 года уровень безработицы составил 0,23% — это один из самых низких показателей в России. Губернатор Андрей Бочаров поручил содействовать занятости населения, поддержать региональный рынок труда в условиях санкций.