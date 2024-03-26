В Самарской области наблюдается дефицит врачей, дворников, токарей и поваров

В начале весны 2024 года уровень конкуренции за рабочие места в Самарской области составляет 3,5 резюме на одну вакансию. Это означает, что в среднем на одно рабочее место претендуют 3−4 кандидата. Пару лет назад в это же время показатель был выше и составлял почти 6 человек на место.