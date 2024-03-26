В Самарской области наблюдается дефицит врачей, дворников, токарей и поваров

В Самарской области зафиксирован рекорд по минимальной конкуренции за рабочие места, обновивший предыдущие показатели. Сейчас в регионе наблюдается дефицит специалистов в нескольких сферах. Таковы результаты исследования, проведенного экспертами сервиса hh.ru.
В начале весны 2024 года уровень конкуренции за рабочие места в Самарской области составляет 3,5 резюме на одну вакансию. Это означает, что в среднем на одно рабочее место претендуют 3−4 кандидата. Пару лет назад в это же время показатель был выше и составлял почти 6 человек на место.
В Самарской области особенно острой является ситуация с недостатком врачей, дворников, токарей и поваров. Это обусловлено, по мнению экспертов, высокой востребованностью данных специалистов со стороны работодателей и небольшим числом кандидатов. Наибольшая конкуренция сейчас наблюдается в сферах масс-медиа и топ-менеджмента. А проще всего найти работу в сфере туризма, автобизнеса, медицины и розничной торговли, а также среди рабочего персонала.