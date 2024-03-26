С 1 апреля повышают пособия на детей. Вот какими будут суммы

С 1 апреля вырастут суммы пособий на детей. Чтобы получать повышенное пособие, нужно написать заявление.
Увеличенные выплаты будут получать те, кто переоформляет в апреле выплаты на детей, назначенные в прошлом году на 12 месяцев.
Если раньше семья не проходила по доходу на более высокое пособие, то теперь размер выплат для них могут увеличить, например, с 50% до 75% или даже до 100%.
На размер пособия напрямую влияет прожиточный минимум, установленный в регионе проживания. К примеру, в Москве 50% прожиточного минимума на детей — это 9793 рубля, 75% — 14 689,5 рубля, 100% — 19 586 рублей. В Санкт-Петербурге выплаты составляют от 8019,5 рубля до 16 039 рублей. В Магаданской области — от 14 750,5 рубля до 29501.
В Приморье выплачивают от 9 514, 5 рубля до 19 029 рублей. На Камчатке суммы варьируются от 14 699 до 29 398 рублей.
Самые высокие выплаты на Чукотке: 50% от прожиточного минимума составляет 19 561 рубля, а 100% — 39 122 рубля.
Для тех, кто переехал в другой регион, где прожиточный минимум выше, рекомендуется зарегистрироваться по месту пребывания, чтобы получать более высокое пособие.